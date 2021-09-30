Бюджет Владимирской области получил дополнительные 5 миллиардов рублей

В Законодательное собрание Владимирской области поступили, возможно, последние предложения от губернатора Владимира Сипягина. В них он советует как лучше всего распределить дополнительные пять миллиардов рублей, поступивших в областной бюджет.

С этими поступлениями общий объём доходов областного бюджета может составить 81 млрд 191 млн 945,7 тысячи рублей. Планируется, что налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 2 млрд 787 млн 780,2 тысячи рублей, а безвозмездные поступления – на 2 млрд 260 млн 258,4 тысячи рублей. Объём расходов по предложению губернатора может увеличиться на 4 млрд 613 млн 610 тысяч рублей и составить в итоге 85 млрд 323 млн 994,6 тысячи рублей.

Направить новые поступления планируют на финансовое обеспечение в 2021 году майских указов Президента РФ (563 млн 517,7 тысячи рублей), на индексацию на 5 процентов с 1 августа 2021 года оплаты труда работников бюджетной сферы (201 млн 256,2 тысячи рублей).