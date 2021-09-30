Во Владимире посетитель интернет-кафе украл ноутбук заведения

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 18 сентября в полицию Владимира поступило сообщение от сотрудников местного кафе, которые рассказали, что к ним пришел клиент, оплатил посещение, взял в пользование ноутбук, однако через некоторое время ушел, а технику забрал с собой.

Сыщикам в ходе работы установить личность и задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 23-летний владимирец.

Молодой человек признался, что хотел продать ноубтук. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.