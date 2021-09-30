В Александровском районе высадят саженцы ели

1 октября у деревни Холопово Александровского района будут высажены саженцы ели обыкновенной и голубой ели на площади 3 гектара.

Масштабную акцию проведут компания «Гринвест» совместно с администрацией Владимирской области и Государственной Третьяковской галереей в рамках проекта «Живое вещество».

Проект «Живое вещество» объединил представителей не только России, но и других стран. В Государственной Третьяковской галереи открыта одноимённая выставка, посвящённая экологическим проблемам и новым способам сосуществования человека и природы. Название проекта обращается к философскому наследию российского учёного Владимира Вернадского, идеи которого остаются востребованы в сегодняшних дискуссиях. Он одним из первых увидел в человеке «геологическую силу» и сформулировал концепцию биосферы как «живого вещества» − «всей общности организмов, растительных и животных, в том числе и человека». Основываясь на этих идеях, Вернадский предлагал варианты разрешения глобальных экологических проблем, многие из которых остаются актуальными