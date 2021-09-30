Во Владимире росгвардейцы задержали подозреваемых в краже гаража

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, 28 сентября сотрудники городского отдела вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте, ехали по улице Сунгирской, когда заметили двух мужчин, при помощи газорезки разрезавших металлический гараж.

Росгвардейцы решили выяснить, в чем дело, и подъехали к мужчинам, которые в ходе беседы начали нервничать и путаться в ответах. Более того, никаких документов на гараж они предоставить не смогли.

Сотрудники ОВО вызвали на место коллег из полиции, которым передали заподозренных в краже. Как выяснили в ходе разбирательства полицейские, гараж мужчинам не принадлежал, они пытались его таким образом похитить. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража», расследование продолжается.