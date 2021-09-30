Житель Кольчугинского района угнал машину, чтобы покататься по городу

В ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 1111». Информацию с приметами авто передали всем наружным нарядам полиции.

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на одной из улиц районного центра. На месте был задержан 30-летний местный житель.

- Мужчина, употребив спиртное, пришел навестить друга, которого дома не оказалось. Выйдя из подъезда, он обратил внимание на автомобиль, который оказался не заперт. Обнаружив в салоне ключи, злоумышленник решил покататься по городу, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело.