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Общество30 сентября 2021 11:17

Житель Кольчугинского района угнал машину, чтобы покататься по городу

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 1111». Информацию с приметами авто передали всем наружным нарядам полиции.

Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на одной из улиц районного центра. На месте был задержан 30-летний местный житель.

- Мужчина, употребив спиртное, пришел навестить друга, которого дома не оказалось. Выйдя из подъезда, он обратил внимание на автомобиль, который оказался не заперт. Обнаружив в салоне ключи, злоумышленник решил покататься по городу, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело.