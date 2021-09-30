В Чемпионате России по волейболу впервые выступит женская команда из Мурома

ВК "Муром". Фото с официальной страницы команды ВКонтакте

Стартовал чемпионат России по волейболу. В Высшей лиге "Б" Владимирскую область впервые представляет женская команда ВК "Муром".

В составе команды: Юлия Тимофеева (диагональная), Анна Крутихина (доигровщица), Марина Иванова (капитан, связующая), Юлия Прокофьева(связующая), Валерия Филкова (центральная блокирующая), Софья Братчикова (либеро), Елизавета Зубанова (либеро), Дарья Белонос (доигровщица), Дарья Леонова (диагональная), Ирина Шляхтова (центральная блокирующая), Алина Щукина (доигровщица), Ксения Сивохина (центральная блокирующая).

Домашние туры новая команда будет проводить в муромском Дворце спорта «Ока».

В первом туре спортсменки уже выступили в Иваново. В двух встречах они обыграли «Шуяночку» из Шуи Ивановской области. Однако дважды уступили лидеру турнира «Северянке-2» из Череповца.

По итогам первого тура ВК "Муром" занял четвертое место в турнире, набрав 8 очков.

Следующий тур пройдет в Ижевске 14-17 октября. Домашние игры запланированы на 4-5 ноября и на 18-19 декабря.