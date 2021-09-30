Первый субботник во Владимире пройдет 9 октября

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин объявил дату первого общегородского субботника. Соответствующее постановление он подписал 29 сентября.

В постановлении указано, что субботник пройдет 9 октября. Это мероприятие станет частью месячника по благоустройству и санитарной очистке города, который начнется 1 октября и закончится 31 октября. Пока планируется привлечь к субботнику всех желающих жителей города Владимира, а также сотрудников коммунальных служб и предприятий областного центра.

В прошлом году субботник также планировался, однако в последний момент был практически отменен. Жителям не разрешили в нем участвовать из-за пандемии коронавируса. В итоге, субботник прошел силами лишь городских коммунальных служб. Посмотрим, что будет в этом году, учитывая, что заболеваемость ежедневно растет, а врачи говорят о начале четвертой волны.