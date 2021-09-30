Кольчугинский чиновник обвиняется в халатности при строительстве школы

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, расследование уголовного дела, возбужденного и расследованного при взаимодействии с региональным УФСБ в отношении экс-начальника МКУ «Управление районного хозяйства» Кольчугинского района, завершено.

Бывшего чиновника обвиняют в халатности при строительстве новой школы на 550 мест в райцентре. По версии следствия, в 2019 году начальник Управления районного хозяйства не проконтролировал выполнение работ по нанесению огнезащитного покрытия на плиты перекрытия, что было предусмотрено проектом, а затем подписал акты выполненных работ без проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Таким образом, школу в марте 2020 года незаконно сдали и ввели в эксплуатацию, однако в дальнейшем изъян вскрылся. Как установлено следствием, поступок бывшего чиновника повлек необоснованное расходование двух миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.