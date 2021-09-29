Во Владимирской области вводится запрет ловли рыбы на зимовальных ямах

Как сообщает Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, с 1 октября на водоемах Владимирской области запрещается ловля рыбы на зимовальных ямах.

Зимовальными ямами называются места, где рыба держится на зимовке, всего по региону таких мест ровно 20, и большинство из них находятся на Оке и Клязьме. Ловля на них приравнивается к нарушению правил рыболовства и карается штрафами.

Запрет сохраняется до 30 апреля включительно.

Вот полный список зимовальных ям региона в 2021 году:

1.Александровский яр - река Ока (Муромский район): деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м;

2. Река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 200 м, вниз 500 м;

3.Ямской яр: река Ока (Муромский район): в районе 213 - 210 км судового хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью;

4. Воютинский стан: река Ока (Меленковский район): село Воютино вверх и вниз по течению 500 м;

5. Дмитровогорская река Ока (Меленковский район): район села Дмитриевы Горы - 600 м;

6. Кононовская старица: река Ока (Меленковский район): от устья до границы с Нижегородской областью;

7. Елинская: река Ока (Меленковский район): в пределах административных границ деревни Елино - 15 га;

8. Змейская: река Ока (Меленковский район): район села поселока Досчатое - 15 га;

9. Омлевский яр: река Клязьма (Гороховецкий район): вниз по течению от города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;

10. Монастырская: река Клязьма (Гороховецкий район): вверх по течению от города Гороховца - 20 га;

11. Левинская: река Клязьма (Камешковский район): между селом Сельцо и деревней Богданцево - 15 га;

12. Оргтрудовская: река Клязьма (Камешковский район): от Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га;

13. Заводь "Букля": река Клязьма (Камешковский район): район села Пенкино - 2,6 га;

14. Заводь Тимоньковская: река Клязьма (Ковровский район): левый берег, напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га;

15. Запольская: река Нерль (Суздальский район): от Запольской плотины до деревни Фомиха - 1,5 га;

16. Слободинская: река Нерль (Суздальский район): район деревни Воскресенская Слободка - 2 га;

17. Степановский омут: река Судогда (Судогодский район): район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;

18. Прямица: река Судогда (Судогодский район): район плотины бывшей Жуковской ГЭС - 1 га;

19. Шуваловская: река Суворощь (Гороховецкий район): устье реки - 1,2 км;

20. Река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 м вниз по течению от железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка;