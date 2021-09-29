Во Владимирской области начали асфальтирование трассу М-12

На первом этапе скоростной федеральной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань запущен в работу асфальтобетонный завод на строительной базе «Покров» (АБЗ). Для укладки первого – пробного слоя асфальтобетона – на нем было изготовлено порядка 800 тонн смеси. Участок, где уложен пробный асфальт, расположен рядом с развязкой с федеральной дорогой М-7 «Волга» во Владимирской области. В работах по устройству пробного слоя асфальтобетонной смеси задействовали более 20 дорожных рабочих и 30 единиц техники. Для устройства верхнего слоя основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки. В ее состав входит уникальное вяжущее, которое специально запроектировано под климатические условия Московской и Владимирской областей. Протяженность этого этапа – 80 км, на всем его протяжении завершено строительство временной дороги. На базе «Покров» также построен пандус для приемки инертных материалов с ж/д вагонов, на базе в Уварово построен асфальтобетонный завод и площадка под материалы щебеночно-песчаной смеси, ведутся работы по переустройству инженерных ккоммуникаций. Сейчас переносят ЛЭП, газовые трубы, водопроводы, кабели линии связи, зимой планируется приступить к устройству 2-х очковой водопропускной трубы протяженностью 96 м и диаметром 2,5 м. Все 27 искусственных сооружений возведут на первом этапе, из которых три – это скотопрогоны, один подземный пешеходный переход в районе развязки с М-7.