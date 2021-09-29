Муромлянин судится с управляющей компанией из-за упавшей ветки

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местного жителя тк ООО «Союз» о возмещении материального ущерба. В мае этого года на стоянке многоквартирного дома на его автомобиль упала большая ветка, отломившаяся от рядом стоящего дерева, в результате машина получила механические повреждения, потребовавшие ремонта. Управление данным многоквартирным домом осуществляет ООО «Союз», несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества дома, в том числе за озеленение и благоустройство, чтобы исключить причинение вреда чужому имуществу. И владелец авто посчитал, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля подлежит взысканию с управляющей организации. Дело готовится к судебному разбирательству.