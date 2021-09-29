Владимирцы смогут бесплатно проверить здоровье в гипермаркете "Глобус"

Профилактическая акция, организованная центром здоровья Городской клинической больницы №5 г. Владимира при поддержке регионального Департамента здравоохранения, состоится 1 октября с 10:00 до 14:00 во владимирском гипермаркете «Глобус» (правое крыло). В это время все желающие смогут измерить артериальное давление, уровни холестерина и сахара в крови, пройти пульсоксиметрию (метод определения степени насыщения крови кислородом) и получить медицинскую консультацию специалистов центра здоровья. Для курильщиков предусмотрены дополнительные диагностические процедуры с применением смокелайзера – аппарата, определяющего концентрацию оксида углерода (угарного газа) в выдыхаемом воздухе и уровень карбоксигемоглобина в крови (карбоксигемоглобин – соединение гемоглобина и угарного газа. Его избыток приводит к кислородному голоданию и вызывает серьёзные патологические изменения в организме). Все диагностические процедуры проводятся бесплатно. Наличие документа, подтверждающего личность, а также полиса обязательного медицинского страхования – не обязательно.