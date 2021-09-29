В Коврове семья семь лет не может получить квартиру по социальному найму

Как сообщает прокуратура Владимирской области, еще в июне 2014 года местная жительница обратилась в мэрию с заявлением о включении ее семьи в список на получение жилья по социальному найму в связи с тем, что один из членов ее семьи страдает хроническим заболеванием, не позволяющим жить с ним под одной крышей.

Семью признали нуждающимися, в связи с чем они получили право немедленно получить квартиру по соцнайму, однако до лета 2021 года квартиру им так и не выделили.

Уже летом в дело вмешалась городская прокуратура, обратившаяся с иском в суд, потребовав восстановить нарушенные права семейства. Суд встал на сторону надзорного ведомства и на днях удовлетворил поданный прокурорами иск.

Фактическое исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.