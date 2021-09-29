Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 17:00

Жительница Коврова более шести лет не может получить положенную квартиру

Теперь защитить права ей помогает прокуратура
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жительница Коврова еще в июне 2014 года обратилась в местную администрацию с заявлением о включении ее семьи в список граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, предоставляемым по договорам социального найма, в связи с тем, что член ее семьи страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Ее семью признали нуждающейся, что дало ей право на незамедлительное получение жилья, но до июня 2021 года квартиру от чиновников женщина и ее семья так и не получали, поэтому городской прокурор обратился в суд для восстановления нарушенных прав семьи заявительницы. Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.