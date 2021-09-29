Жительница Коврова более шести лет не может получить положенную квартиру

Жительница Коврова еще в июне 2014 года обратилась в местную администрацию с заявлением о включении ее семьи в список граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, предоставляемым по договорам социального найма, в связи с тем, что член ее семьи страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Ее семью признали нуждающейся, что дало ей право на незамедлительное получение жилья, но до июня 2021 года квартиру от чиновников женщина и ее семья так и не получали, поэтому городской прокурор обратился в суд для восстановления нарушенных прав семьи заявительницы. Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.