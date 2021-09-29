В Муроме оперативники раскрыли кражу денег у продавца магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем августе в полицию поступило сообщение от продавца местного магазина, которая рассказала, что неизвестный украл у нее кошелек, в котором лежало 7000 рублей.

В ходе работы оперативники собрали информацию, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, которым оказался 36-летний ранее попадавшийся полицейским местный житель.

По версии следствия, мужчина был в магазине, когда обратил внимание, что подсобное помещение не заперто. Тогда он вошел внутрь, взял кошелек и ушел, а деньги потом потратил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.