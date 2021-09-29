Депутат Заксобрания Алексей Говырин переходит в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Алексей Говырин написал заявление о сложении полномочий. Как сообщает ПроВладимир, он получил мандат депутата Государственной Думы.

Поскольку олимпийская чемпионка Елена Вяльбе отказалась от мандата, он перешел к депутату Алексею Говырину, который шел вторым номером в территориальной группе «Единой России» по Владимирской и Ивановской областям.

Алексей Говырин родился в 1983 года в Коврове. Окончив с золотой медалью среднюю школу № 9, 2005 году завершил обучение в КГТА по специальности «Менеджмент». С 2006 года он на разных должностях работал в структурах ГК «Аскона». В 2018 году был избран депутатом ЗС по списку «Единой России». Работал заместителем председателя комитета по МСУ, земельным отношениям и административно-территориальному устройству.

Алексей Говырин женат на чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Слуцкой.