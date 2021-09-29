Губернатор Владимир Сипягин находится в списке получающих мандат депутата Госдумы

Губернатор Владимир Сипягин не оказался среди тех, кто написал заявление на отказ от мандата депутата Госдумы, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на материалы ЦИК, заседание которого проходит 29 сентября. Впрочем, это еще не означает, что глава 33 региона перейдет в Госдуму. По данным наших источников из "белого дома", официальные комментарии могут последовать 1 октября, в последний день, когда еще можно принять решение.

Напомним, что Владимир Сипягин шел пятым в партийных списках ЛДПР. И по результатам выборов проходит в Госдуму. Однако его будущее до сих пор не прояснилось.