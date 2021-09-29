Полиатлонисты Владимирской области заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве России

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23 − 27 сентября в Сасово Рязанской области проходили Чемпионат и Первенство России по полиатлону в спортивных дисциплинах «Троеборье с бегом» и «Троеборье с лыжероллерной гонкой».

В программу троеборий вошли пулевая стрельба из пневматического оружия, отжимание у женщин и подтягивание у мужчин, бег на выносливость на 1000 и 2000 м и гонка на лыжероллерах 5 и 10 км. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из 20 регионов страны.

В общекомандном зачёте Чемпионата России Владимирская область – третья. Ковровчанка Анастасия Суконкина стала бронзовым призёром в дисциплине «Троеборье с бегом».

В Первенстве России среди юниоров и юниорок по полиатлону приняли участие 120 спортсменов из 20 регионов России. В категории «12 – 13 лет» отличились вязниковцы: Матвей Соколов стал первым в троеборье с бегом и третьим в троеборье с лыжероллерами, Даниил Калмыков завоевал 1 место в троеборье с лыжероллерами, Арина Константинова стала лучшей в троеборье с лыжероллерами среди юниорок. Ещё одно призовое место – третье − среди юниорок в этой возрастной группе – у воспитанницы ковровского «Вымпела» Милены Пиголкиной.

В группе «14-15 лет» лучшим в обеих дисциплинах стал Никита Лапшаков, он тренируется в спортивной школе «Мещёра» Гусь-Хрустального района.

Среди спортсменов 16 − 17 лет первый в троеборье с лыжероллерами и второй в троеборье с бегом – ковровчанин Егор Черных (спортшкола «Вымпел»).