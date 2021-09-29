Владимирская городская библиотека приглашает помочь приютам "Атлант" и "Валента"

Центральная городская библиотека организовала акцию помощи приютам «Атлант» и «Валента». Ежегодная акция, призванная помочь бездомным питомцам, уже стала традицией. В двух старейших городских приютов готовы принять любую помощь: корма и посуду, материалы для подстилок, дезинфицирующие средства, игрушки для животных, витамины. Кроме того, всегда можно приехать в приют, помочь с выгулом и найти надёжного хозяина четвероногому другу. Помощь брошенным животным можно оказать передать через сотрудников библиотеки (Суздальский проспект, 2) или отвезти непосредственно в приют. Принять участие в акции можно с 1 по 3 октября включительно, уточнить информацию можно по телефону 21-66-80. Напомним, недавно в приюте "Валента" объявили карантин по бешенству из-за домашнего кота, подхватившего опасное заболевание, но, как отметили создатели приюта, работе и заботе о бездомных животных это не помешает.