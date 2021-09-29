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Происшествия29 сентября 2021 12:09

Житель Владимира попался на оплате покупок чужой банковской картой

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию областного центра обратился 27-летний горожанин, сообщивший о том, что у него пропали деньги с банковского счета. Пропажа средств произошла сразу после того, как владимирец потерял банковскую карту, привязанную к счету.

Оперативники установили, где именно происходили списание, обнаружив, что деньги уходили в разных уголках Владимира. Вскоре удалось установить и личность подозреваемого, которым оказался 64-летний мужчина.

Как выяснилось, чужой картой на тот момент он успел расплатиться несколько раз на общую сумму в 12 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.