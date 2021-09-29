Во Владимире водителя задержали с поддельными паспортом и правами

Фрунзенский районный суд г. Владимира рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении водителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков). Когда мужчину остановил полицейский для проверки документов, он предъявил сотруднику полиции приобретенные им в 2019 г. у неустановленного лица поддельные паспорт и водительские права, оформленные на чужое имя. Подсудимый виновным себя признал, согласился с предъявленным обвинением. При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, который своим поведением после совершения преступления подтвердил чистосердечное раскаяние, и пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества. Наличие совокупности смягчающих обстоятельств, а также поведение подсудимого после совершения преступления, когда он активно сотрудничал с органом расследования, данные о его личности, в целом характеризующего его положительно, позволили суду считать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, дающими основания для применения ст.64 УК РФ и смягчения наказания посредством назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст.327 УК РФ - в виде штрафа в десять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.