В Муромском районе один человек погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.48 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем жилом доме в двухквартирном жилье, расположенном в деревне Алешунино на улице Некрасова.

К моменту приезда пожарных расчетов открытый огонь охватил сам дом и стоящую рядом баню.

В результате пожар был пошутен на площади 312 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв — на месте ЧП сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

К тушению привлекались восемь пожарных на трех спецмашинах. В настоящее время дознаватели устанавливают причину случившегося.