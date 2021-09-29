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Здоровье29 сентября 2021 9:22

Во Владимирской области 29 сентября коронавирус диагностирован у 190 человек

63 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 63 случая во Владимире, 25 - в Гусь-Хрустальном 23 - в Ковровском районе, 21 - в Муромском, 8 заболевших в Суздальском районе, 7 - в Юрьев-Польском, по 6 в Александровском и Вязниковском районах, 5 - в Кольчугинском и Собинском районах, по 4 - в Петушинском и Киржачском районах, по 3 - в Гороховецком, в Меленковском и Селивановском районах, 2 случая в Судогодском, и по 1 в Радужном и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 021 случай заболевания (12670 сл. в г. Владимире, 5906 сл. в Муромском, 4531 сл. в Ковровском, 2824 сл. в Петушинском, 2325 сл. в Кольчугинском, 2890 сл. в Александровском, 2231 сл. в Юрьев-Польском, 6257сл. в Гусь-Хрустальном, 760 сл. в Судогодском, 1774 сл. в Собинском, 674 сл. в г. Радужный, 1780 сл. в Киржачском, 1163 сл. в Камешковском, 1169 сл. в Гороховецком,1462 сл. в Меленковском, 2344 сл. в Вязниковском, 2261 сл. в Суздальском, 1000 сл. в Селивановском).