Во Владимирской области 29 сентября коронавирус диагностирован у 190 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 сентября лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 63 случая во Владимире, 25 - в Гусь-Хрустальном 23 - в Ковровском районе, 21 - в Муромском, 8 заболевших в Суздальском районе, 7 - в Юрьев-Польском, по 6 в Александровском и Вязниковском районах, 5 - в Кольчугинском и Собинском районах, по 4 - в Петушинском и Киржачском районах, по 3 - в Гороховецком, в Меленковском и Селивановском районах, 2 случая в Судогодском, и по 1 в Радужном и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 021 случай заболевания (12670 сл. в г. Владимире, 5906 сл. в Муромском, 4531 сл. в Ковровском, 2824 сл. в Петушинском, 2325 сл. в Кольчугинском, 2890 сл. в Александровском, 2231 сл. в Юрьев-Польском, 6257сл. в Гусь-Хрустальном, 760 сл. в Судогодском, 1774 сл. в Собинском, 674 сл. в г. Радужный, 1780 сл. в Киржачском, 1163 сл. в Камешковском, 1169 сл. в Гороховецком,1462 сл. в Меленковском, 2344 сл. в Вязниковском, 2261 сл. в Суздальском, 1000 сл. в Селивановском).