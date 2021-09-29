Ярославские болельщики проведут под стражей от двух до пяти дней

фото предоставлено Уполномоченным по правам человека во Владимирской области

28 сентября Людмила Романова посетила объединенное спецучреждение полиции областного центра. Она проверила условия содержания задержанных и административно арестованных. Напомним, что 26 сентября во Владимире полиция задержала фанатов ярославского футбольного клуба «Шинник».

Всего в полицию было доставлено около 100 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. Все дети были переданы родителям. В отношении 43 доставленных были составлены протоколы об административном правонарушении.

Условия содержания задержанных удовлетворительные. Все они были осмотрены врачом и получили право на телефонный звонок.

Со вчерашнего дня и до настоящего времени в судах города Владимира рассматриваются материалы в отношении административно-задержанных. В отношении большинства принята мера наказания в виде административного ареста от 2 до 5 суток.