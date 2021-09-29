Муромляне судятся с энергетиками из-за сгоревшего дома

Муромский городской суд поступили исковые заявления двух местных жителей к ООО «Энергосбыт Волга» о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда. В апреле 2021 года в результате пожара повреждено имущество и жилой дом, сособственниками которого являются истцы. В ходе проверки, проведенной ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по факту произошедшего пожара, проведено техническое заключение, согласно которому причиной возникновения пожара послужило загорание в чердачном помещении горючих материалов в результате воздействия на них теплового проявления аварийного режима работы электрической сети в виде первичного короткого замыкания. Владельцы дома считают, что ущерб имуществу в результате пожара причинен в связи с ненадлежащим содержанием ответчиком электрической сети поселения, и, как следствие, прохождением тока по действующей электросети дома, превышающего номинально допустимые значения, с последующим воспламенением изоляционных покрытий электропроводов, в связи с чем вынуждены обратиться в суд с настоящими исками. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.