Житель Гусь-Хрустального пойдет под суд за ложный донос

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По версии следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года молодой человек в различных микрокредитных организациях получил кредиты, которые не смог погасить.

- Чтобы не платить кредиты, он обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестное лицо оформило на него займы с использованием его персональных данных. Однако в ходе проверки установлено, что это соответствует действительности, а также что при оформлении кредитов присутствовал он лично, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд.