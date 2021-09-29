Житель Владимирской области заплатил 100 тысяч рублей за нарушение ПДД

40-летний житель Владимирской области после вмешательства судебных приставов расплатился за езду с нарушением габаритов тяжеловесных транспортных средств.

Судебные приставы Вязниковского района взыскали административный штраф в размере 100 тысяч рублей с мужчины, который совершил правонарушение на одной из дорог Пермского края. Движение его крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов зафиксировал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.

- Должник получил постановление о возбуждении исполнительного производства, однако «платить по счетам» мужчина не спешил. Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Сумма штрафа в полном объеме была удержана с его расчетного счета, - рассказали в ФССП России по Владимирской области.