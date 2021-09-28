В Вязниках управкомпания нарушала сроки рассмотрения обращений жильцов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в ООО «ЖЭК №3» в минувшем мае обратился местный житель, который просил провести работы по ремонту ливневой трубы.

Однако в положенный 10-дневный срок управкомпания ответа ему не дала. Прокурорами было обнаружено еще несколько таких же фактов по другим заявлениям граждан.

В результате прокуратура внесла представление руководителю организации, виновны сотрудник был наказан в дисциплинарном порядке. Также на виновного составили протокол об административном правонарушении в части управления многоквартирными домами. Протокол в настоящее время находится на рассмотрении.