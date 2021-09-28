Во Владимире два человека пострадали в ДТП с городским автобусом

Авария произошла в районе пешеходного перехода у троллейбусного разворотного круга, что возле остановки «проспект Ленина». Иномарка столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту №25.

По словам очевидцев и водителя автобуса, иномарка выехала с разворотного круга, и угодила буквально под колеса «двадцать пятого». Водитель пытался уйти от столкновения на соседнюю полосу, но было поздно. В результате пострадали водитель легковушки и одна из пассажирок автобуса.

Водителя увезла в больницу прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи», женщине также оказывается медицинская помощь. К счастью, в результате инцидента никто не погиб.