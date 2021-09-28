Муромлянина ждет суд из-за сбитого животного

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области к жителю Мурома о взыскании ущерба, причиненного животному миру. В обоснование исковых требований указано, что в апреле 2020 года на автодороге Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в охотничьих угодьях ответчиком в результате аварии был сбит лось, тем самым причинен ущерб государственному охотничьему фонду. В адрес ответчика направлялось письмо о добровольном возмещении ущерба, которое получено им не было, в связи с чем ущерб до настоящего времени не возмещен. В связи с уничтожением охотничьего ресурса – одной особи лося по неосторожности в результате столкновения, просит взыскать с ответчика сумму ущерба, причиненного животному миру. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству. Как правило, за сбитого взрослого лося приходится отдать 400 тысяч рублей.