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Общество28 сентября 2021 14:48

Жители Юрьев-Польского слили больше ста литров бензина

Им может грозить до пяти лет тюрьмы
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В сентябре в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились представители одной из организаций, сообщившие о пропаже более 100 литров бензина.

Причастными оказались два работника организации. Они слили бензин, чтобы в дальнейшем продать и поделить вырученные деньги между собой.

- Часть похищенного задержанные успели продать, оставшуюся изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - рассказали в областном УМВД.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.