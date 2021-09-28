Жители Юрьев-Польского слили больше ста литров бензина

В сентябре в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились представители одной из организаций, сообщившие о пропаже более 100 литров бензина.

Причастными оказались два работника организации. Они слили бензин, чтобы в дальнейшем продать и поделить вырученные деньги между собой.

- Часть похищенного задержанные успели продать, оставшуюся изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - рассказали в областном УМВД.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.