В нацпарк Мещера планируют привести новых зубров

Как отмечают в пресс-службе нацпарка "Мещера", первыми, кого истребили еще до наступления индустриальной эпохи, были дикие быки, но сегодня этот пробел восполняется за счет программы расселения европейского зубра. Недавно мещерские леса обогатились новой вольной популяцией этого животного, состоящей из одного самца, трех самок и двух телят. Однако ограничиваться одним стадом сотрудники национального парка «Мещера» не собираются. В ближайших планах - пополнение новыми особями зубрового питомника в деревне Савинская, а также создание визит-центра, в котором посетителей будут знакомить с жизнью и повадками этого самого крупного дикого быка Европы. Планируется и дальнейшее усовершенствование зубрового питомника (прокладка кабельной линии с установкой трансформаторной подстанции для электроснабжения питомника, бурение скважины и водоотведение для водоснабжения зубров водой, закупка металла для дополнительного защитного ограждения в целях обеспечения безопасности посетителей вольерного комплекса), а также изготовление аншлагов и информационных стендов. Кстати, на особо охраняемой территории нацпарка встречаются и естественные враги зубров - волки и рыси. Благодаря своевременным биотехническим мероприятиям популяция данных видов не критична для обитания зубра. Тем не менее, на сегодняшний день в лесах Владимирской и Рязанской Мещеры обитает два десятка волков и 6-8 рысей. Как отмечают специалисты, наличие хищников - хороший признак, поскольку именно эти животные способствуют регуляции численности травоядных. Кроме того, освобождая поголовье копытных от старых и больных особей, они предотвращают эпидемии и «оздоравливают» популяцию. Таким образом, сохраняется необходимый биологический баланс, а лес вновь приобретает утраченные некогда богатства.