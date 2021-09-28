Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 14:20

Житель Петушинского района хранил дома наркотики

Дело направлено в суд
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Петушинского района. Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

- При личном досмотре мужчины, а также в его квартире и гараже полицейские обнаружили более 28 граммов конопли и свыше 36 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что растения конопли самостоятельно вырастил на заброшенном участке и высушил для дальнейшего личного употребления, - рассказали в областном УМВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.