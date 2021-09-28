Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник теперь можно войти без бумажного билета

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Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике модернизировали билетно-пропускную систему – теперь для прохода на экспозицию достаточно просто показать штрих-код.

У посетителей музея уже давно есть возможность приобрести электронные билеты для посещения экспозиций, объектов или музейных событий. Однако до недавнего времени покупатель электронного билета был вынужден идти в кассу, чтобы обменять свой билет на бумажный бланк и только после этого мог посетить музей. Это было крайне неудобно.

Владимиро-Суздальский музей автоматизировал контроль доступа, приобретя ручные терминалы сбора данных – портативные компьютеры со встроенным сканером штрих-кода. Это значит, что теперь гости музея-заповедника могут приобрести на сайте электронный билет и пройти на экспозицию без его обмена на «бумажный» вариант. Достаточно показать музейному смотрителю штрих-код на электронном билете, выведенный на экране смартфона.

Система была обновлена 10 сентября, ею воспользовались уже более 1200 посетителей. В рамках этого процесса также была запущена продажа электронных билетов на мероприятия, являющиеся участниками проекта «Пушкинская карта».