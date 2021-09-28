Трассу от Иваново до Суздаля расширят до четырех полос

фото предоставлено ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Перспективной программой развития сети автодорог федерального значения предполагается модернизация трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Ивановской и Владимирской областях.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород приступило к разработке проекта капитального ремонта 60 километров автодороги от Иваново до Суздаля с расширением до четырех полос движения.

Проектная документация готовится по трем участкам: 196 - 216 км, 216 - 238 км, 238 - 256 км. Финансирование выделено из средств федерального бюджета. Завершение проектирования и получение заключения экспертизы ожидается в конце 2022 года.

Начальник Управления Сергей Карпов провел совещание с проектировщиками, представителями региональных и муниципальных властей непосредственно на трассе в Суздальском районе.

Проектировщики рассказали, что помимо расширения проезжей части, здесь будет предусмотрена установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы будут приведены к нормативным требованиям.