Чиновники заплатят Владимирскому автовокзалу за дерево, упавшее ему на крышу

Владельцы здания Владимирского автовокзала обратились в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к управлению ЖКХ администрации г. Владимира, МКУ «Благоустройство» о возмещении материального ущерба. В обоснование иска указали, что в июле 2020 года во время грозы на здание упало дерево, росшее на муниципальной земле, в результате чего были повреждены крыша и штукатурка стены здания, а также металлическое ограждение и линии электропередач. Устранение данных повреждений причинило собственникам здания материальный ущерб. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что вред, причиненный истцам, подлежит возмещению МКУ «Благоустройство», на которое были возложены функции организации содержания зеленых насаждений в городе. Бездействие чиновников, вовремя не обнаруживших аварийного, имеющего потенциальную опасность падения дерева, причинило истцам ущерб. При этом суд указал, что опасное метеорологическое явление в виде грозы, сильного дождя и ветра менее 25 м/с не может быть отнесено к обстоятельствам чрезвычайной ситуации. Решением Октябрьского районного суда г. Владимира исковые требования истцов удовлетворены частично, в их пользу взыскан материальный ущерб в общем размере 209 255 рублей и судебные расходы. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.