Во Владимирской области не работает каждый седьмой ФАП

Счетная палата Владимирской области проанализировала расходование бюджетных средств на строительство ФАПов. Результаты неутешительные.

На 1 сентября в регионе 342 ФАПа. Однако фактически помощь оказывают только 292 ФАПа. То есть 50 из них простаивают, поскольку не хватает медиков и возникают проблемы с документами, позволяющими вводить ФАПы в эксплуатацию.

Общий объем бюджетных средств на строительство ФАПов с 2019 года до сентября 2021 года составил 643,5 миллиона рублей.

По состоянию на 1 сентября результат РП «Развитие первичной МСП» по вводу в эксплуатацию 59 ФАПов также не достигнут. Так, созданы 43 объекта, функционируют из них 29. А значит бюджетные средства использованы неэффективно.

Счетная палата констатирует, что есть риск недостижения результатов использования средств и целевых значений показателей и к концу 2021 года.

Есть претензии и к оснащению ФАПов. В частности, было куплено оборудование, не предусмотренное стандартами оснащения, а также сверх необходимой потребности с учетом квалификации персонала, что повлекло неэффективное использование средств областного бюджета в общей сумме оценочно 3,5 миллионов рублей.

Эксперты сделали вывод, что сеть ФАПов не обеспечивает шаговую доступность первичной медицинской помощи для сельского населения в полном объеме.