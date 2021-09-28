Владимирские актеры презентуют "Молодежные театральные сезоны"

С 28 сентября по 1 октября в трех городах Владимирской области будет презентован новый проект «Молодёжные театральные сезоны».

В постановках двух комедий Александра Островского «Лес» и «Шутники» задействованы студенты мастерской народного артиста РФ Сергей Яшина актёрского факультета и мастерской народной артистки России Елены Шаниной факультета эстрады Российского института театрального искусства − ГИТИСа.

28 сентября спектакль «Лес» пройдёт на сцене Дворца культуры города Кольчугино, а 29 сентября − во Дворце культуры 1100-летия Мурома.

Обе постановки будут показаны на малой сцене Владимирского академического областного драматического театра: 30 сентября − «Лес», 1 октября − «Шутники». Начало всех спектаклей − в 18.00.

Кроме того, 29 сентября в Муроме во Дворце культуры 1100-летия города и 30 сентября во Владимире в областном колледже культуры и искусства преподаватели ГИТИСа Татьяна Васильева и Роберт Елкибаев дадут мастер-классы по сценической речи и сценическому движению.