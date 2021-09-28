Из-за солнечного излучения на телеэкранах владимирцев могут возникнуть помехи

С 27 сентября в небе над Владимирской областью начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

Во Владимирской области кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 11.34 до 12.41.