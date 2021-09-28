При строительстве Рпенского проезда в грунт закачивают цементирующий раствор

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На всём протяжении Рпенского проезда ведётся устройство буронабивных свай и подпорных стен. Кроме того, в связи с тем, что участок будущей автодороги в районе улицы Погодина проходит через охранную зону воздушных линий электропередач, под которой по высоте не проходит буровой станок, проектировщики укрепляют там грунт с использованием современной технологии − способом инъектирования.

Он предусматривает закачку в грунт специального геополимерного раствора для увеличения несущей способности оснований. На основе результатов геологических и гидрологических исследований специалисты определили, какой цементирующий материал лучше использовать для инъектирования грунта, состав и количество рабочего раствора, завершается устройство игольчатых инъекторов с отверстиями, через которые в грунт будет закачиваться цементный раствор.

Напомним, протяжённость дороги составит более 2 км. Предусмотрено устройство тротуаров, велодорожек, дождевой канализации закрытого типа, двух автобусных остановок, десяти съездов, двух пересечений и одного железнодорожного переезда, а также четырёх светофорных объектов. Все работы планируется завершить в апреле 2023 года.