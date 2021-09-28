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Общество28 сентября 2021 12:09

Первая осенняя сессия Законодательного Собрания Владимирской области прошла в онлайн-формате

Депутаты
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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28 сентября состоялась первая осенняя сессия Законодательного Собрания Владимирской области. И прошла она по традиции в онлайн-режиме.

Уже началась работа над бюджетом, и центральная тема заседания – его «нулевое чтение». Вячеслав Кузин рассказал, что в ЗакСобрание внесена была методика расчёта размеров субсидий на дороги для муниципалитетов. В целом ежегодно планируется выделять для городских бюджетов по 2 миллиарда рублей. Причем муниципалитеты смогут принимать участие в дележке этого куска средств дорожного фонда.

Также парламентарии расширили льготы для инвалидов и приняли закон, обеспечивающий наиболее удобное для граждан проведение «гаражной амнистии». Подробнее об этом читайте в ближайшее время на нашем сайте.