Первая осенняя сессия Законодательного Собрания Владимирской области прошла в онлайн-формате

28 сентября состоялась первая осенняя сессия Законодательного Собрания Владимирской области. И прошла она по традиции в онлайн-режиме.

Уже началась работа над бюджетом, и центральная тема заседания – его «нулевое чтение». Вячеслав Кузин рассказал, что в ЗакСобрание внесена была методика расчёта размеров субсидий на дороги для муниципалитетов. В целом ежегодно планируется выделять для городских бюджетов по 2 миллиарда рублей. Причем муниципалитеты смогут принимать участие в дележке этого куска средств дорожного фонда.

Также парламентарии расширили льготы для инвалидов и приняли закон, обеспечивающий наиболее удобное для граждан проведение «гаражной амнистии». Подробнее об этом читайте в ближайшее время на нашем сайте.