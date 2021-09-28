Туристические поездки в Суздаль и Гороховец стали дороже

27 сентября отмечали день туризма. Эксперты Отделения Владимир Банка России посчитали, что стоимость однодневной туристической поездки на выходной в августе стоила около 3200 рублей в Суздаль и около 4300 рублей в Гороховец на двоих.

Поездка стала дороже за год на 120 рублей в Суздаль и на 190 рублей в Гороховец.

Путешествие удобнее всего совершить на личном авто. Если до Суздаля дорога близкая (38 км), то до Гороховца – протяжённая (152 км), значит, денег на бензин уйдет побольше. В условиях повышения акцизов и роста спроса на горючее цена за литр бензина в августе составила почти 50 рублей против 46,9 рублей годом ранее. Траты, из расчета 10 литров на 100 километров, составят около 380 рублей в Суздаль и 1500 рублей в Гороховец.

Обед стал дороже на 106 рублей из расчета на 2 человек. За трапезу посетители заплатят около 2300 рублей. Во многом рост цен в ресторанах объясняется удорожанием продовольственных товаров из-за увеличения издержек производства, упаковки и доставки, а также увеличением расходов на средства для дезинфекции.

Для привлечения туристов цены на экскурсии с августа прошлого года снизились с 353 до 330 рублей с пары.

В целом поездка в выходные дни для наших земляков стала лишь немного дороже, чем в прошлом году. Темп прироста «индекса выходных туриста» составил на поездку в Суздаль 4%, в Гороховец 4,6% и сложился ниже уровня инфляции, которая во Владимирской области в августе составила 7,3%.