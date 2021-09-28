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Происшествия28 сентября 2021 10:59

Под Муромом боец смешанных единоборств избил солдата

Начата проверка
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Военный следственный отдел Следственного Комитета России по Владимирскому гарнизону проводит проверку ЧП, который произошел в прошлом году на полигоне под Муромом. Видео избиения солдата выложили в один из телеграм-каналов.

- В соответствии с приказом командира войсковой части ряд военнослужащих по призыву откомандировали на полигон для прохождения учебных сборов. Среди убывших был рядовой Магомедов, который до прихода на службу занимался смешанными боевыми искусствами, - поясняют в следственном отделе. - Магомедов устроил показательный бой. Он наносил множественные удары в голову и туловище солдата руками и ногами даже когда солдат оказался на земле и пытался прикрывать лицо от ударов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.