Иностранным туристам, покупающим товары во Владимирской области, вернут НДС

Минпромторг России решил продлить эксперимент по такс фри (проект по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС) до 31 декабря, а также включить еще 5 субъектов. В их число попала и Владимирская область.

- Пилотный проект такс фри работает в России с 2018 года, и на основании уже полученных результатов можно сказать, что продление его действия положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, позволит увеличить предпринимательскую активность и производство товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить переход на качественно новый уровень развития торговли в целом. Чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, мы предлагаем расширить перечень регионов, где действует такс фри, включив в неё Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край, - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За 2018-2020 годы реализации пилотного проекта такс фри сумма покупок иностранными туристами составила около 38 миллиардов рублей. Сумма предъявленных операторам такс фри чеков для компенсации НДС превысила 20 миллиардов.

Наибольшее количество покупок совершили граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%), Израиля (1,8%), Вьетнама (1,7%), Азербайджана (1,6%), Узбекистана (1,3%), Катара (1,3%), Германии (1%), ОАЭ (1%), Таиланда (1%).