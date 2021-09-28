В Центре ИЗО откроется выставка художника Виктора Софронова

фото предоставлено Центром ИЗО

30 сентября в 16 часов в Центре ИЗО откроется выставка живописца Виктора Софронова «По Китаю, Индии, Италии и России».

В экспозицию выставки вошло более 60 произведений художника. Они охватят его творческий путь за последние 8 лет. Выставка посвящена юбилею живописца.

Виктор Софронов работает в различных техниках: живопись, графика, скульптура и храмовая роспись. Он является регулярным участником международных, всероссийских, региональных и городских выставок.

В Центре пропаганды изобразительного искусства Виктор Сафронов представил живописные работы, выполненные им на пленэрах во время путешествий по Китаю, Индии; в Европе: по Италии, Франции, Германии, Швейцарии; в России: во Владимире, Суздале и вокруг них. Это были групповые международные пленэры с китайскими, индийскими и другими художниками, а также индивидуальные поездки во время преподавания изобразительного искусства в университетах Китая, Индии, России, а также в свободное время. В поездках Виктору Софронову помогают знания английского, французского и, частично, китайского языков. Он помогал и российским художникам общаться с иностранными мастерами.

Произведения Виктора Софронова находятся в коллекциях государственных и частных музеев, галерей, организаций, а также в частных коллекциях России, Америки, Европы, Японии, Китая, Австралии. В 2005 г. 15 его живописных работ были закуплены для коллекции государственного музея в г.Лоян, Китай.

Выставка будет работать по 24 октября. Цена билетов – 50-100 рублей.