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Здоровье28 сентября 2021 9:26

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 184 человек

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 28 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире за сутки выявлено 58 новых заражений. На втором месте округ Муром и Муромский район с 23 случаями, третье место в сводке у Гусь-Хрустального и Ковровского районов, где подтверждено по 22 новых заражения.

В Александровском районе подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Кольчугинском районе семь, в Собинском районе шесть, в Киржачском, Юрьев-Польском и Вязниковском районах по пять, в Гороховецком, Меленковском и Суздальском районах по четыре, в Камешковском районе и в Радужном по два, в Селивановском районе один случай.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтвержден 53831 случай заражения коронавирусной инфекцией.