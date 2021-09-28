Выпускник владимирского колледжа стал призером европейского чемпионата по профмастерству

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В Австрии завершился европейский чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021, который проходил 22 – 26 сентября в городе Грац.

Российская национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место по результатам общекомандного – медального и бального - зачётов, завоевав рекордное количество наград: 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей и 5 медальонов за профессионализм.

В копилке российской сборной – и «серебро» выпускника Владимирского строительного колледжа Сергея Алексеева, отличившегося в компетенции «Кирпичная кладка».

Чемпионат Европы EuroSkills – это крупнейшие соревнования по профессиональному мастерству в Европе для молодых людей в возрасте до 25 лет, они направлены на повышение уровня подготовки кадров и профессионального образования.

В состав национальной сборной на EuroSkills Graz 2021 вошли 57 профессионалов из многих российских регионов. Конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях Чемпионата.

К слову, Россия подтвердила своё лидерство – на предыдущем чемпионате EuroSkills Budapest, который проходил в Венгрии в 2018 году, наша сборная также была признана лучшей.

Ещё одна хорошая новость – в 2023 году европейский чемпионат впервые пройдёт в России, в Санкт-Петербурге.