Кольчугинскую спортивную школу ждет масштабный ремонт

Во Владимирской области до конца года запланировано открыть несколько спортивных объектов как в городах, так и в селах. В Собинке уже начал работать универсальный спортзал с бассейном. А вот в Кольчугинской детско-юношеской спортивной школе ремонт еще идет, причем, как отмечают чиновники, такого масштабного обновления там не было с 1986 года. В этом году на ремонт спортивного объекта выделили 5,6 миллионов рублей. Сейчас в здании заканчивают капремонт бассейна, деньги также пойдут на ремонт кровли, облицовку чаши бассейна и стен новой плиткой, реконструкцию систем воды и нагревательной системы, замену окон. Кроме того, в школе ремонтируют малый спортивный зал. Завершить все работы должны до 1 октября.