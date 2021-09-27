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Общество27 сентября 2021 21:10

Кольчугинскую спортивную школу ждет масштабный ремонт

Его закончат до 1 октября
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области до конца года запланировано открыть несколько спортивных объектов как в городах, так и в селах. В Собинке уже начал работать универсальный спортзал с бассейном. А вот в Кольчугинской детско-юношеской спортивной школе ремонт еще идет, причем, как отмечают чиновники, такого масштабного обновления там не было с 1986 года. В этом году на ремонт спортивного объекта выделили 5,6 миллионов рублей. Сейчас в здании заканчивают капремонт бассейна, деньги также пойдут на ремонт кровли, облицовку чаши бассейна и стен новой плиткой, реконструкцию систем воды и нагревательной системы, замену окон. Кроме того, в школе ремонтируют малый спортивный зал. Завершить все работы должны до 1 октября.