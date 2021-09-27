В Суздальском районе в тройном ДТП погиб водитель легковой машины

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 12.45 на 227 километре федеральной трассы Р-132 водитель автомобиля «ВИС», мужчина 1986 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз «Ивеко» под управлением водителя 1963 года рождения.

После удара легковушка врезалась в «Тойоту Камри», за рулем которой находился водитель 1984 года рождения, следовавший за грузовиком. В результате мужчина, ехавший на «ВИС», от полученных травм скончался до приезда «скорой помощи». Также пострадал водитель грузовика — с переломом ног и закрытой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован.

В настоящее время по факту случившегося в ГИБДД проводится проверка.