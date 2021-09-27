Во Владимире на улице Чайковского на пожаре спасены два человека

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.59 на пуль диспетчеров Центра управления кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в жилом доме на улице Чайковского.

Прибывшие на место расчеты обнаружили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже.

Газодымозащитники направились внутрь и ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров, в ходе тушение два человека были спасены, еще семеро эвакуированы, в том числе двое детей.

В результате выгорела часть внутренней отделки и вещи, находившиеся в квартире. На тушение выезжали 24 сотрудника МЧС и десять пожарных машин.

Изначально сообщалось о жертвах, однако в СУ СК России по Владимирской области эти сведения опровергли.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.